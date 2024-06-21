Мінфін: Цьогоріч Україна потребує ще 9,5 млрд доларів

Україна цьогоріч потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення країни. Гроші необхідно направити на оборонну промисловість, енергетику, відновлення пошкодженого житла, сільське господарство, збереження та відтворення природних ресурсів, цифрові технології та ІТ-сектор.

Про це повідомляє Міністерство фінансів за результатами дискусійної панелі з питань відновлення України, що відбулася в межах Конференції Invisso в Лондоні.

"У 2024 році Україна потребує 15,3 млрд доларів США на швидке відновлення. З них близько 5,5 млрд доларів США вже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що Україна розраховує на інвестиції країн-союзників.

"Створення сприятливого середовища для інвестицій передбачає покращення доступу до фінансування інвестиційних проектів, забезпечення страхування від воєнних та політичних ризиків, а також запровадження механізмів державної підтримки", - заявила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

В Мінфіні додали, що через постійно зростаючу потребу у швидкому відновленні, в умовах систематичного російського терору, Україна стикається з новою реальністю, яка потребує адаптивного підходу до відновлення. Цей процес включає впровадження передового досвіду в галузі проектування, будівництва, залучення приватного сектору, підзвітність у використанні ресурсів та відновлення економіки на шляху до членства України в ЄС та НАТО.