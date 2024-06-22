Зеленський: Українську делегацію на переговорах про вступ до ЄС очолить Стефанишина

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації щодо вступних до Європейського Союзу переговорів, її очолила віце-прем'єр – міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Відповідний указ №365/2024 "Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладання Угоди про вступ України до Європейського Союзу" опубліковано у п'ятницю на сайті Офісу президента.

У складі делегації представлені голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, міністр довкілля та захисту природних ресурсів Руслан Стрілець, заступник міністра енергетики Світлана Грінчук та інші.

Всього, згідно з документом, затверджено 34 переговорники. Більшість делегатів представлені на рівні заступників та перших заступників глав міністерств, за винятком міністра Руслана Стрільця.

Також участь у переговорах братимуть голова державної служби статистики Ігор Вернер, заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, голова антимонопольного комітету Павло Кириленко та ін.

Відповідно до указу главі делегації дозволено вносити зміни до складу делегації України, розподіляти обов'язки між її членами.

Кабінету міністрів доручено забезпечити формування та затвердження персонального складу робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України під час переговорів з Європейським Союзом щодо укладання Угоди про вступ України до Європейського Союзу.

Указ також регламентує затвердження директив для переговорів із ЄС.