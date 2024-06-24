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МО України та Генштаб ЗСУ представили оновлений портал "Військовий асистент"

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Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних сил України представили оновлений портал "Військовий асистент", який надає підтримку військовослужбовцям.

Про це повідомило Міноборони.

Зазначається, що на сайті https://turbota.mil.gov.ua/ користувачі можуть знайти близько 100 стандартизованих рапортів, таких як рапорти на відпустку, грошову допомогу, отримання направлення на ВЛК та інші необхідні документи. Також тут доступні детальні інструкції щодо алгоритму дій у випадку захворювання, травми чи поранення.

У Міноборони розповіли, що завдяки зворотному зв’язку за час функціонування оновленого порталу було додано 20 нових документів, створено розділ з часто запитуваними питаннями, покращено пошук по сайту та внесено зміни у довідник пораненого. Тепер військовослужбовці можуть легко залишати скарги та пропозиції через удосконалену форму зворотного зв’язку.

Рапорти доступні у форматах DOC, DOCX та PDF, що дозволяє їх використовувати на різних платформах. Портал адаптований для роботи на ноутбуках, смартфонах та планшетах.

"Ми постійно збираємо та аналізуємо дані, отримані через форму зворотного зв’язку, щоб удосконалювати наш сервіс. Завдяки цьому ми почали роботу над створенням нового розділу "Допомога діловодам". Команда "Військового асистента" постійно працює над розробкою нових шаблонів документів", – розповів заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

З початку квітня сервіс працює в оновленому режимі та продовжує розширювати свій функціонал. Наразі розробники працюють над оновленням дизайну сайту та новим розділом "Допомога діловодам", в якому будуть розміщені важливі накази МОУ та ГШ ЗСУ.

"Запрошуємо військовослужбовців скористатися можливостями порталу та залишати свої зауваження і пропозиції для подальшого вдосконалення сервісу", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, онлайн-платформа "Військовий асистент" була запущена у квітні 2024 року.

Міноборони
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