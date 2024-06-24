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Маломуж: Україна може перейти до контрнаступальних дій наприкінці літа – на початку осені

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Сили оборони можуть перейти до контрнаступальних дій наприкінці літа – на початку осені. Таку думку висловив генерал армії України у запасі, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж, передає «Еспресо».

Маломуж нагадав, що путін дав чітку вказівку окупантам прорвати фронт на сході України, повністю окупувати Донецьку та Луганську області й частково просунутись в Запорізькій області.

«Саме для цього й була розроблена Харківська та Сумська операція, яка передбачала потужне відволікання резервів Сил оборони», – пояснив Маломуж.

За його оптимістичними прогнозами, за сприятливих умов Україна може перейти до контрнаступальних дій ближче до осені.

«Сьогодні окупанти перекидають підрозділи з Харківщини на схід, щоб виконати вказівку путіна – прорвати фронт на Сході України. Це їм не вдається. Хоча їхні атаки на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках є початком реалізації плану з повної окупації Донеччини. Сьогодні Сили оборони повністю нівелюють ці плани окупантів. ЗСУ отримали боєприпаси й озброєння, що дозволить не тільки оборонятись, а й проводити контратаки. Гадаю, що ближче до осені, в нас буде можливість проводити тактичні, а при вдалих умовах, й стратегічні контрнаступальні дії», – підсумував Маломуж.

Маломуж
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