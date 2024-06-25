Мінрозвитку громад: Значна частина фінансування відновлення надходить від неурядових організацій

Провідну роль місцевого/регіонального бюджету у фінансуванні проєктів відновлення відзначають 67% опитаних представників місцевих органів самоврядування.
Про це йдеться Звіті про результати опитування громад, проведеного Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Проєктним офісом DREAM та асоціаціями органів місцевого самоврядування, передає Укрінформ.
Згідно з оприлюдненими даними, фінансову підтримку на відновлення 67,5% опитаних отримали з місцевого/регіонального бюджету. Ще 50,5% громад скористалися коштами міжнародних партнерів. Про підтримку державного рівня заявили 48,5% опитаних.
Значна частина фінансування відновлення надходить від неурядових організацій. 32,3% респондентів відзначили внески громадських організацій, тоді як благодійних організацій - 24,5%.
На думку більшості респондентів, у найближчі три роки планується реалізувати в середньому 50 проєктів із загальним бюджетом до 500 млн грн. Найбільша частка з них (67%) - це проєкти державного значення. На другому місці (63%) - проєкти регіонального значення. Пріоритет індивідуальної відбудови житла серед проєктів у перспективі трьох років відзначили 52% респондентів.
Критичними викликами для реалізації майбутніх проєктів відновлення опитані назвали бойові дії, що тривають, скорочення бюджетів громад, відсутність державного та міжнародного фінансування.
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