Шмигаль: Німеччина готова надавати необхідне обладнання для відновлення енергетики України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві із президенткою Бундесрату ФРН Мануелою Швезіг. Зокрема, обговорили міжрегіональне партнерство та відновлення енергетики.
Про це Шмигаль повідомив у телеграмі.
"Укладено вже 210 комунальних та 7 міжрегіональних партнерств. Розраховуємо надалі працювати в цьому напрямку, адже це сприяє відновленню та розвитку українських громад і міст", – наголосив очільник українського уряду.
Також він подякував Німеччині за організацію Конференції з питань відновлення, за підсумками якої підписано більше 100 угод на загальну суму 16 млрд євро і згадав про важливість патронату німеччини над відновленням Чернігівщини.
"Особливо важлива допомога у сфері енергетики. Цінуємо готовність німецького бізнесу надавати необхідне обладнання", – зазначив Шмигаль.
Крім іншого, на зустрічі обговорили децентралізацію української енергосистеми й інвестиції в розвиток відновлювальної енергетики.
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