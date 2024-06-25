Мінсоцполітики оновило склад Пакету малюка з урахуванням побажань батьків та експертів

Міністерство соцполітики знову оновило склад Пакету малюка з урахуванням побажань батьків та думки експертів. У пологові будинки доставили вже понад 5,5 тисяч нових бебі-боксів.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з прав дітей у понеділок, 24 червня.

Повідомляється, що в оновлений бебі-бокс були додані товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Було також збільшено розмір пледа-ковдри та зменшено кількість одягу малого розміру, з якого діти швидко виростають.

У нові пакунки також додали книгу «Від народження до року», яку розробили та опублікували партнери Міністерства – ЮНІСЕФ. У ній об'єднані знання світового досвіду та українських експертів та експерток.

Усередині Пакета малюка понад 90 предметів, необхідних новонародженої дитини: підгузки; ковдри; одяг; іграшки; рушники; інші необхідні речі.

Можливість отримання бебі-боксу є в українців та іноземців, які тимчасово та постійно проживають на території України, а також біженців, які народили дитину.

Також зараз реалізується пілотний проект, що дозволяє обрати замість Пакету малюка одноразову грошову виплату. На сьогодні ця сума складає 7689 гривень. Звернутися по виплату потрібно не пізніше ніж 12 місяців після народження дитини.