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США внесли росію і білорусь у список країн, які торгують людьми

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Державний департамент Сполучених Штатів Америки представив звіт про торгівлю людьми у світі за 2024 рік.

російську федерацію і білорусь включили у список країн, де зафіксували політику чи практику торгівлі. Про це повідомили "Суспільне".

До звіту увійшли 13 країн, в яких задокументована політика або практика торгівлі людьми, зокрема в межах державних програм, примусової праці в державних медичних установах або інших сферах, сексуального рабства, а також використання або вербування дітей-солдатів:

  • Афганістан;
  • білорусь;
  • Бірма;
  • Китай;
  • Куба;
  • Еритрея;
  • Іран;
  • Північна Корея;
  • росія;
  • Південний Судан;
  • Судан;
  • Сирія;
  • Туркменістан.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував список Держдепу США.

"Насправді така інформація не викликає подиву, адже рф - країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні. Проте такі списки, засудження дій росії іншими державами можуть врешті-решт мати потужний результат у питанні припинення злочинів й притягнення винних до відповідальності", - сказав омбудсмен.

торгівля людьми
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