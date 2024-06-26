США внесли росію і білорусь у список країн, які торгують людьми

Державний департамент Сполучених Штатів Америки представив звіт про торгівлю людьми у світі за 2024 рік.

російську федерацію і білорусь включили у список країн, де зафіксували політику чи практику торгівлі. Про це повідомили "Суспільне".

До звіту увійшли 13 країн, в яких задокументована політика або практика торгівлі людьми, зокрема в межах державних програм, примусової праці в державних медичних установах або інших сферах, сексуального рабства, а також використання або вербування дітей-солдатів:

Афганістан;

білорусь;

Бірма;

Китай;

Куба;

Еритрея;

Іран;

Північна Корея;

росія;

Південний Судан;

Судан;

Сирія;

Туркменістан.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував список Держдепу США.

"Насправді така інформація не викликає подиву, адже рф - країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні. Проте такі списки, засудження дій росії іншими державами можуть врешті-решт мати потужний результат у питанні припинення злочинів й притягнення винних до відповідальності", - сказав омбудсмен.