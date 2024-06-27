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Мінветеранів: Для забезпечення житлом ветеранів війни виділено €450 мільйонів

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В рамках програми ЄС Ukraine Facility протягом чотирьох років будуть профінансовані бюджетні програми Мінветеранів на €450 мільйонів для забезпечення житлом ветеранів війни та членів сімей загиблих захисників і захисниць.

Про це поінформував в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун під час міжнародної технологічної конференції The International Tech Pulse у Люксембургу, передає Укрінформ з посиланням на урядовий портал.

"На порядку денному – забезпечення доступу до житла для ветеранів війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, житло яких зруйновано. В рамках програми ЄС Ukraine Facility протягом чотирьох років будуть профінансовані бюджетні програми Мінветеранів для забезпечення їх житлом. Загальний розмір цієї підтримки становить 450 млн євро, повідомив очільник Мінветеранів", - пишуть на урядовому порталі.

Водночас Порхун поінформував, що на міжнародній IT-конференції The International Tech Pulse йтиметься про диджиталізацію Мінветеранів та подальший розвиток технологій для ветеранів і ветеранок.

"Диджиталізація є важливим та ефективним інструментом системи переходу від військової служби до цивільного життя. І в рамках зобов’язань на шляху до ЄС Мінветеранів впроваджуватиме відповідні реформи у сфері ветеранської політики", - підкреслив він.

У повідомленні зазначається, що Порхун вже провів зустріч з колишнім міністром оборони Люксембургу Франсуа Баушєм та ексміністеркою культури і юстиції Сем Тенсон.

"Мав за честь особисто подякувати пану Баушу та пані Тенсон за підтримку України. Тепер розширюємо співпрацю у напрямі ветеранської політики. Поділився власним досвідом і розказав про непростий та довготривалий шлях повернення з військової служби до цивільного життя”, – прокоментував в.о. міністра у справах ветеранів.

Згідно з дописом, під час зустрічі він акцентував на підтримці у галузі медичних технологій, зокрема, протезуванні, психологічній та спортивній реабілітації, а також на розбудові мережі ветеранських просторів й цифровізація сервісів.

Також підкреслюється, що Люксембург став однією з перших країн, яка надала летальне озброєння Україні. Водночас 16% оборонного бюджету країна спрямувала на допомогу Україні.

Порхун
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