МО Фінляндії: Наші інструктори підготували тисячі українських військових

Фінські інструктори підготували тисячі українських військових у своїй країні та за її межами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle із посиланням на главу Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянена.

Десятки інструкторів з Фінляндії брали участь у тренувальних місіях за кордоном під керівництвом ЄС і Британії, а також у самій Фінляндії, сказав міністр. Зокрема 50 тренерів брали участь у місії EUMAM і 20 – в операції Interflex під проводом Британії.

Хяккянен додав, що більшість інструкторів були кадровими військовослужбовцями Збройних сил Фінляндії, але були і резервісти, які займалися інструктажем українців на контрактних умовах.

«У програмі підготовки Збройних сил України солдати пройшли базову підготовку, підготовку спецпідрозділів, медичну підготовку, підготовку з лідерства, а також піхотну і протитанкову підготовку. Оскільки Україна частіше проводить мобілізацію, Захід також буде дедалі більше дбати про підготовку їхніх військових», – зазначив Хяккянен.

За його словами, допомога надаватиметься доти, доки буде потреба.

«Оборонна допомога Україні триватиме і буде посилюватися. Так само продовжуватиметься і посилюватиметься допомога у підготовці кадрів», – сказав міністр, додавши, що підготовка українців була швидшою та ефективнішою порівняно з фінською моделлю підготовки призовників.

Фінляндія не встановила лімітів щодо кількості українських військових, яких має намір підготувати. Тренування фінансуються з оборонного бюджету, загальна їх вартість, за оцінками Хяккянена, становитиме близько 17-18 мільйонів євро.

За словами міністра, підготовка українських військових відіграватиме все більшу роль у підтримці Фінляндією України.

«Системи озброєння і особовий склад Збройних сил України в цілому постійно зростають, і вони стануть найбільш компетентними і кваліфікованими силами оборони в Європі», - заявив фінський міністр.

Хяккянен наголосив, що головним меседжем залишається те, що Фінляндія не відправляє і не планує відправляти фінських солдатів або інструкторів в Україну.