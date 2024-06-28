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Зеленський закликав ЄС продовжувати санкційний і дипломатичний тиск на росію

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Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз посилити військову допомогу Україні, а також продовжувати санкційний і дипломатичний тиск на росію, аби послабити її здатність вести війну.

Про це він сказав у промові на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 27 червня, текст якої опублікував Офіс президента, пише "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що росія у травні почала новий наступ на сході України, який вдалось зупинити "завдяки хоробрості наших людей і вашим рішенням". "Але цей новий російський наступ довів, що нинішнього тиску на росію за ведення війни недостатньо", – додав він.

Далі президент перерахував п’ять складових тиску на росію, почавши з військової підтримки. Тут він закликав зробити наголос на артилерії та снарядах, фінансуванні поставок, а також "дотриманні кожної обіцянки".

Друга складова, за словами Зеленського, – це "протиповітряний щит і далекобійність", де він підкреслив важливість посилення ППО України та дозволу уражати цілі вглибині території росії.

По-третє, президент закликав "знайти належний спосіб конфіскації" всіх активів росії на Заході, а також зупинити скасування санкцій щодо російських олігархів і посилити їх, "бо на цих коштах тримається путінський режим".

Також Зеленський попросив ЄС допомоги в захисті та відновленні енергетичної мережі України й посилити дипломатичний тиск на росію через "формулу миру" та розробку плану її втілення.

Зеленський
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