Зеленський: У майбутньому Білорусь може стати частиною об'єднаної Європи

Кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною Європи. Це стосується України та Молдови. А пізніше список може поповнити Грузія та Білорусь.
Про це Зеленський заявив, виступаючи на саміті глав Європейського Союзу у Брюсселі у четвер, 27 червня.
«Я переконаний, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови та народів балканських країн. Настане час і для Грузії, і я переконаний, що будуть рішення і для Білорусі, адже це також європейський народ, який має бути частиною об'єднаної Європи», – заявив Зеленський.
Він додав, що Україна вже провела першу міжурядову конференцію з ЄС та сподівається, що наступні кроки не відкладатимуться.
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