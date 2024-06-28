Зеленський: У майбутньому Білорусь може стати частиною об'єднаної Європи

Кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною Європи. Це стосується України та Молдови. А пізніше список може поповнити Грузія та Білорусь.

Про це Зеленський заявив, виступаючи на саміті глав Європейського Союзу у Брюсселі у четвер, 27 червня.

«Я переконаний, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови та народів балканських країн. Настане час і для Грузії, і я переконаний, що будуть рішення і для Білорусі, адже це також європейський народ, який має бути частиною об'єднаної Європи», – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна вже провела першу міжурядову конференцію з ЄС та сподівається, що наступні кроки не відкладатимуться.