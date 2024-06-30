Bloomberg: Деякі сорти кави подорожчали на 40% за перші шість місяців 2024 року

Цьогорічне скорочення пропозиції кави призвело до зростання цін на ринку: сорт робуста, зокрема, подорожчав приблизно на 40% за перші шість місяців 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Посуха у В'єтнамі, що є найбільшим експортером робусти, зашкодила врожаю і може призвести до дефіциту кави четвертий рік поспіль.

Найбільший світовий виробник кави – Бразилія - також збирає менший, ніж очікувалося, врожай сорту арабіки.

За словами Альберта Скалли, старшого віцепрезидента з торгівлі StoneX, за прогнозами уряду США, виробництво перевищить попит на 5,6 млн мішків, але глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до подальшого зростання цін.