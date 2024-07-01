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Зеленський: Бажання путіна вести довгу війну проти України зменшуватиметься

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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки візиту володимира путіна до Північної Кореї, заявив, що, зважаючи на брак артилерії та снарядів у російської армії, бажання путіна вести довгу війну проти України зменшуватиметься.

В інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, опублікованому в телеграм-каналі Зеленського в неділю, він заявив, що "зустріч путіна з (лідером - ІФ-У) Північної Кореї минулого тижня - це " виделка в око" китайському лідеру Сі Цзіньпіну".

"Але я думаю, що у нього (путіна - ІФ-У) безвихідна ситуація була, тому що йому потрібні дві речі. Насамперед щось зробити політично, тому що він побачив понад сто країн на Саміті миру... Саміт миру змусив путіна шукати союзників. І ось вони - союзники, ось ми бачимо терористичну країну - Північну Корею", - сказав Зеленський.

"Що його змусило? Безумовно, політична ізоляція, а по-друге, у нього не вистачає артилерії. Усе дуже примітивно. Є кілька мільйонів артилерійських снарядів у Північній Кореї. путіну просто потрібна ця артилерія", - додав президент.

Водночас, як наголосив глава Української держави, "путін побоюється Китаю і ризикує відносинами з Китаєм через те, що в нього просто нестача снарядів (і він поїхав до Північної Кореї - ІФ-У)".

Водночас, зауважив Зеленський, цей візит путіна до Північної Кореї - хороший сигнал для українських воїнів. "Тому що не все так добре на полі бою в росії", - сказав він.

"Якщо взяти ті запаси, які є в Північній Кореї, артилерійські запаси - я не знаю, скільки вони виробляють, але безумовно, виробництво завжди повільніше, ніж усі наявні запаси. Також якщо взяти всі запаси, я думаю, у них запасів там мільйонів п'ять артилерійських снарядів на складах. То я вам скажу, що це менше, ніж росія використала протягом року", - сказав президент України.

Це, за його словами, " свідчить про те, що все вони (Північна Корея - ІФ-У) йому (путіну - ІФ-У) дати не можуть, тому що їм самим потрібні запаси. Це також свідчить про те, що є розуміння для всіх партнерів: давайте не будемо говорити про тривалу війну, тому що в нього (путіна - ІФ-У) немає сил на це".

"У нас немає бажання в Україні, а в нього бажання є (вести довгу війну - ІФ-У). У нього немає сил. Це і факт. І якщо ... не продавати путіну елементи (для виробництва зброї - ІФ-У), заборонити, контролювати і сфокусуватися на цьому, то ... бажання в нього зменшуватиметься на цю війну. Війну без можливостей", - підсумував Зеленський.

Зеленський
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