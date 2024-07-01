Німеччина збільшила витрати на озброєння для України

З 1 січня по 18 червня 2024 року уряд Німеччини схвалив постачання військових товарів за кордон на суму щонайменше 7,48 мільярда євро. При цьому майже дві третини експорту – 65%, або 4,88 мільярда євро – призначені для України.

Про це повідомляє DPA.

З них на зброю припадає 5,52 мільярда євро, а на інше військове обладнання – 1,96 мільярда євро.

Загальний показник на 30% перевищує вартість зброї, експортованої в першому півріччі 2023 року. При цьому майже дві третини експорту – 65%, або 4,88 мільярда євро – призначені для України.

До п’ятірки найбільших одержувачів німецької зброї також увійшли Сінгапур (1,21 мільярда євро), Індія (153,75 мільйона євро), Саудівська Аравія (132,48 мільйона євро – вперше за довгий час) і Катар (100 мільйонів євро).

Нагадаємо, Німеччина планує витратити майже 3 міліарди євро на купівлю 105 танків Leopard 2A8. Закупівля є частиною плану НАТО зі стримування росії. Водночас проєкт ще потребує схвалення Бундестагу.