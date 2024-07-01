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Зеленський: Америка і Європа можуть мати інше розуміння щодо слова «перемога»

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Для Америки і Європи важливо, щоб Україна перемогла, але вони можуть мати інше розуміння щодо слова «перемога».

Як передає Укрінформ, про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Philadelphia Inquirer, відповідаючи на запитання, чи хоче Президент США Джо Байден перемоги України.

«Я думаю, що для нього важливо, для Америки важливо і для Європи, для багатьох країн, які вкладаються у захист, щоб Україна перемогла. Просто у нас можуть бути різні уявлення щодо слова «перемога», розумієте? Чому? Тому що я чую цю риторику: поставити на місце агресора. Це правильно і є перемога для Заходу», - сказав він

За словами Зеленського, для нас остаточна перемога – це момент сатисфакції.

«Розумієте, це різні речі. І якщо для Заходу головна перемога не дати окупувати Україну, поставити путіна на місце, а друга частина – всі бояться, що росія розвалиться. І ці меседжі я чую. Всі бояться, що буде з росією без путіна і всі бояться, чи може вона залишитися такою, якою вона є, а не ще гіршою», - підкреслив він.

Президент наголосив, що не підтримує такі побоювання Заходу, і вважає, що «у нас різне розуміння перемоги».

«Ми вдячні за те, що не дали окупувати нас, але сатисфакція потрібна, потрібна справедливість і, безумовно, одна з важливих частин, як ми повинні дивитися всім цим людям, хто втратив близьких якщо ми не отримаємо цю сатисфакцію?», - заявив він.

Зеленський підкреслив, що Україні після перемоги потрібно залишитися об’єднаною нацією.

«Перша частина – не допустити руйнацію повністю України і всього українського. Напевно, хтось скаже, що ми вже повністю пройшли цей етап, я вважаю, що поки не скінчиться війна, не можна сказати, що ми повністю відстояли нашу незалежність, бо важливий момент в перемозі – це безпека для сьогодення і майбутніх поколінь, а це неможливість повторення агресії. Це один з найважливіших моментів перемоги», - зазначив він.

Зеленський, перемога
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