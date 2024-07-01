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Зеленський: Всі партнери знають, де росія виробляє свої "шахеди", тому виникає запитання чому не робляться висновки

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Всі партнери знають, де росія виробляє свої "шахеди", тому виникає запитання чому не робляться висновки. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

"Ми у будь-якому випадку розвиваємо нашу ракетну індустрію. Я впевнений, що у нас буде в цьому напрямку розвиток та успіх, але ж ми воюємо сьогодні. росія з їх потужністю та грошима використовують дрони не свого виробництва - іранські "шахеди". Так, вони взяли в них ліцензію і сьогодні виробляють ці "шахеди".

І якщо чесно, всі партнери знають, де виробляються ці "шахеди". Чому ми не робимо з цього висновки? Чому ми даємо росії виробляти ці "шахеди" і їми вбивати українців. Так само як і ракети. Безумовно в кожній ракеті, яка б'є по цивільним людям в Україні, руйнує інфраструктуру є частини, елементи від партнерів, від різних країн", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що не може Україна сама боротися.

"Чи може українське виробництво, самостійно не може, треба, щоб всі включилися. Не давали їм виробляти дрони, не давали їм елементи, деталі, не давали можливість обходити. Звичайно на пряму ті чи інші компанії може їм не дають, але тим не менше, вони знаходять шляхи, щоб росія мілітаризовувалася ще більше", - зазначив Зеленський.

Зеленський
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