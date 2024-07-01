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Зеленський: Позиція нинішньої влади США щодо України це "крок уперед – два кроки назад"

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Президент Володимир Зеленський вважає, що позиція нинішньої влади США, а також лідера республіканців Дональда Трампа стосовно незапрошення України в НАТО не відповідає "політиці лідерів світу".

Про це він сказав в інтерв’ю з колумністкою видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, опублікованому Офісом президента 30 червня, пише "Європейська правда".

Зеленський констатував, що нинішній Білий дім Джо Байдена не готовий дати Україні запрошення до членства в Альянсі, а Трамп "говорить про те, що якби не НАТО, то війна (росії проти України. – Ред.) могла б не початись".

"Я вважаю, що це політика "крок уперед – два кроки назад". І я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережні кроки. Це кроки саперів на мінному полі. І якщо для нас сьогодні в НАТО немає запрошення, ми просимо конкретики", – додав він.

На думку президента, "якщо Америка боїться дратувати путіна" – що він назвав причиною незапрошення України в НАТО – Київ просить дати засоби для оборони від російської агресії.

"Ми просимо Patriot, ми просимо достатню кількість F-16, ми просимо можливості використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готовий нас захистити і взяти у свій союз, то ми просимо дати все, щоб ми могли захистити себе самі", – підсумував Зеленський.

НАТО, Зеленський
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