Голова Комітету розвідки Конгресу США: Україна повинна мати можливість використовувати зброю по законних військових цілях

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США (Республіканська партія) Майк Тернер заявив, що його позиція щодо застосування Україною американської зброї по території рф "ширша, ніж позиція Адміністрації президента США.
"Моя позиція ширша, ніж позиція адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку їй надають, для законних військових цілей. Моя позиція збігається з позицією генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він заявив, що, на його думку, Україна не повинна воювати з однією рукою, зв'язаною за спиною, що вона повинна мати можливість відповідати на атаки з боку росії, але водночас мати право на військові цілі", - сказав Тернер на брифінгу в Києві в понеділок увечері.
Водночас він вказав на збільшення виробництва зброї, яка надходить із росії.
"Це математична проблема, і я думаю, що має бути можливість використовувати військові сили, щоб відповісти і на цю проблему", - зазначив Тернер.
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