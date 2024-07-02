Washington Post: За рік щонайменше 38 російських авіабомб впали на території рф

За рік щонайменше 38 російських авіабомб впали на території держави-агресора росії – в Бєлгородській області. При цьому влада приховує ці факти, звинувачуючи Сили оборони України або не називаючи причин "вибуху".

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на внутрішній російський документ.

"Потужні авіаційні бомби, які росія так ефективно використовувала, щоб перетворити українські міста на руїни, також падали на її власній території, як показав внутрішній російський документ", – йдеться в повідомленні.

Так, згідно з отриманим The Washington Post документом, щонайменше 38 бомб впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, хоча більшість із них не вибухнули.

Вказується, що більшість бомб були виявлені цивільними особами – лісниками, фермерами або жителями навколишніх сіл. У більшості випадків міністерство оборони не знало, коли були запущені бомби, що вказує на те, що деякі з них могли знаходитися там днями.

Також, згідно з документом, щонайменше 4 бомби впали на саме місто Бєлгород, регіональний центр з населенням близько 400 000 осіб. Ще 7 були знайдені в навколишніх передмістях. Найбільше – 11 – впало в прикордонному Грайворонському районі, де деякі з них не вдалося вилучити через "складну оперативну обстановку".

Документ, перехоплений українською розвідкою і переданий The Post, містить таблицю інцидентів з посиланнями на екстрені постанови про знешкодження бомб і евакуацію і, як видається, є продуктом департаменту з надзвичайних ситуацій міста Бєлгорода.

Видання зазначило, що незалежне російське ЗМІ "Астра" перевірило, що багато інцидентів, описаних у документі, збігаються з тими, які воно отримало від місцевих органів влади та з повідомлень у місцевих ЗМІ. Люди, згадані як свідки, були підтверджені як місцеві жителі.

При цьому зазначається, що хоч бомби зазвичай не вибухають, одна з перших зафіксованих, що впала на Бєлгород у квітні 2023 року, вибухнула, врізавшись у зазвичай жваву вулицю, утворивши воронку завширшки 65 футів (майже 20 метрів), вибивши вікна і підкинувши припарковані автомобілі на дахи будівель. Удар стався вночі і жертв не було. Через день була знайдена друга бомба, що не розірвалася, занурена на глибину 23 футів (7 метрів) у землю.

російські військові тоді визнали, що причиною вибуху став "випадковий схід авіаційного боєприпасу" з російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Пізніше в документі було підтверджено, що це була ФАБ-500, планерна бомба.

Місцева влада, як правило, мовчить про ці інциденти, повідомляючи лише про "нещасні випадки", звинувачуючи в них українські обстріли або просто не повідомляючи про різні вибухи, що прогриміли в цьому районі, особливо останнім часом.

4 травня – після періоду, охопленого документом у розпорядженні видання, – ще одна бомба впала на Бєлгород, поранивши сімох людей і пошкодивши понад 30 будинків. Посилаючись на джерело в екстрених службах, видання "Астра" повідомило, що це також був ФАБ-500.

Губернатор в'ячеслав гладков сказав лише, що "стався вибух".

"Губернатор завжди повідомляє, що саме спричинило вибух, але цього разу він вирішив не розголошувати це. Це опосередковано підтверджує, що вибух був спричинений російською авіабомбою, яка впала на будинок під час бомбардування. На це вказує і характер руйнувань", – зазначало тоді незалежне місцеве видання Пепел

12 травня ще один вибух зруйнував кілька поверхів житлового будинку в Бєлгороді, в результаті чого загинули 17 людей. російські військові звинуватили в цьому українську ракету, в той час як Conflict Intelligence Team, російська дослідницька група, що спеціалізується на розслідуваннях з відкритих джерел, заявила, що відео з місця події вказує на те, що це був результат ще одного випадкового бомбардування ФАБ-500 або зенітної ракети, випущеної російською оборонною системою.

15 червня в місті Шебекіно під Бєлгородом стався вибух і обвалилася частина п'ятиповерхового будинку, в результаті чого загинуло щонайменше п'ятеро людей, що, ймовірно, стало наслідком чергової "сходу" авіабомби рф.

За власними підрахунками Астра, росія випадково скинула понад сотню бомб на власну територію, а також на окуповані райони на сході України за останні чотири місяці – той самий період, коли спостерігається значне збільшення використання планерних бомб.

російський уряд не відповів на прохання прокоментувати документ або повідомлення про невдале застосування планерних бомб.