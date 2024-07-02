Тернер: США не спостерігали ознак розміщення на території білорусі ядерної зброї

Сполучені Штати Америки не спостерігали ознак розміщення на території білорусі тактичної ядерної зброї.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер на брифінгу у Києві.

У Тернера поцікавилися, чи спостерігають США загрозу вторгнення в Україну з території білорусі, а також ознаки можливого застосування ядерної зброї з території білорусі.

"Як повідомлялося раніше, немає жодних ознак того, що білорусі було передано тактичну зброю", - відповів Тернер, додавши, що не деталізуватиме.

Разом з тим Тернер запевнив, що США збираються продовжувати підтримувати Україну.

Варто зауважити, що республіканець Майк Тернер приїхав до України у складі делегації Конгресу США. До неї також увійшли демократ Бетті МакКолум, республіканець Ронні Джексон, республіканець Тоні Гонзалес та республіканець Джон Джойс.