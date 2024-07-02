У червні Укрзалізниця встановила рекорд з перевезення пасажирів

Укрзалізниця перевезла впродовж червня 2,5 млн пасажирів, що на 18% більше, ніж минулого червня, а в неділю, 30 червня, залізничники встановили рекорд з початку повномасштабного вторгнення (не враховуючи періоду масової евакуації) - 100 000 пасажирів за добу. Про це в повідомила пресслужба УЗ.

"До пікового сезону перевезень залізничники готувалися заздалегідь: запущено нові маршрути (особливо на соціально значущих напрямках, куди на відпочинок та лікування прямують діти з усієї країни), перерозподілено рухомий склад, щоб найбільш місткий ефективно працював саме на найбільш запитуваних маршрутах. Для посилення міжнародного сполучення організовані пересадкові маршрути (як Львів - Рава-Руська - Варшава), значну роль відіграв також розвиток станції Чоп як хаба для подорожей з України до Будапешта та Відня і відповідне призначення поїздів у цьому сполученні", - розповідають в Укрзалізниці.

Повідомляється про важливість роботи з польськими залізничниками для збереження стикування українських поїздів, які прямують до Хелма (у звʼязку з ремонтом польської ділянки залізниці).

"У результаті домовленостей пересадкові сполучення були збережені по станції Дорохуськ. Тож пропозицію місць у напрямку Польщі вдалось відстояти й не скорочувати. Такий підхід забезпечив рекордні результати: минулого місяця в міжнародному сполученні подорожувало майже 210 тис. пасажирів, що на 29% більше показника червня 2023 року", - йдеться далі в повідомленні.

Укрзалізниця назвала найпопулярнішим поїздом червня 2024 року - №128 Запоріжжя - Львів: за місяць скористалися 65 426 пасажирів

А найпопулярнішими сполученнями традиційно залишаються: