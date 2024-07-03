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15% українців вважають, що в суспільстві зараз є роз'єднаність, - опитування

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Близько половини українців, або 44% вважають, що в українському суспільстві зараз є єдність. 15% вбачають роз'єднаність.

Результати соціологічного опитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

Третина українців, або 36% вважають, що у суспільстві зараз "у рівній мірі є елементи єдності та роз'єднаності".

Серед тих, хто вбачає роз'єднаність у суспільстві, пояснювали це соціологам випадками корупції (16%); мовним питанням (14%); браком компетентності у владі, недовірою до дій влади і офіційної інформації від влади (13%).

Соціологи проводили опитування 16 - 22 травня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 1067 респондентів.

опитування
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