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Гетманцев: Схвалена урядом Бюджетна декларація передбачає відмову від підвищення мінімальних соціальних стандартів

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Схвалена урядом Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає відмову від підвищення мінімальних соціальних стандартів. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав це "надмірно жорстким заходом".

Найбільше зауваження, наголосив він, стосується заморожування мінімальних соціальних стандартів на 2025-2027 роки: прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на рівні 2024 року (мінімальна зарплата – 8000 грн, прожитковий мінімум – 2920 грн).

"Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичним виглядає як мінімум завдання повернення із-за кордону мігрантів", – написав Гетманцев у Telegram.

Він пообіцяв, що це питання буде додатково обговорюватися у парламенті.

Гетманцев
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