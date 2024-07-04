Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Зеленський: ЗСУ мають кращі позиції, ніж це було кілька місяців тому

135

Збройні сили України мають кращі позиції, ніж це було кілька місяців тому, а новий наступ ЗСУ залежить від постачання озброєння Україні.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Зеленський відкинув думку про глухий кут на полі бою.

Також президент високо оцінив пакет допомоги на $61 млрд, схвалений Конгресом США цього року. Водночас, Зеленський наголосив, що військова техніка надто довго доставляється на фронт.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо", - сказав Зеленський.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 4 июля 2024
Среда, 3 июля 2024
Вторник, 2 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023