Зеленський: ЗСУ мають кращі позиції, ніж це було кілька місяців тому

Збройні сили України мають кращі позиції, ніж це було кілька місяців тому, а новий наступ ЗСУ залежить від постачання озброєння Україні.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Bloomberg.
Зеленський відкинув думку про глухий кут на полі бою.
Також президент високо оцінив пакет допомоги на $61 млрд, схвалений Конгресом США цього року. Водночас, Зеленський наголосив, що військова техніка надто довго доставляється на фронт.
"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо", - сказав Зеленський.
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