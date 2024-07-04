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Зеленський: Україна обговорює можливість транзиту азербайджанського газу до ЄС

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Україна обговорює можливість транзиту азербайджанського газу до Європейського Союзу, оскільки планує зберегти свою роль транзитної країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.

За словами Зеленського, Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни. Окрім того Україна хоче допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку.

Президент пояснив, що угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками є "однією з пропозицій", що наразі обговорюються.

"Цим зараз займаються урядовці. Зараз розглядаються альтернативні кроки щодо того, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться. Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони заробляли тут гроші", - сказав Зеленський.

Постачання російського газу до Європейського Союзу завжди було важливим елементом енергетичної безпеки Європи. росія була одним із найбільших постачальників природного газу до країн ЄС, забезпечуючи значну частину їхніх потреб у енергоресурсах.

Азербайджанський газ відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки Європейського Союзу, допомагаючи зменшити залежність від російського газу та сприяючи стабільності та надійності постачання енергії в регіоні

Азербайджан також активно працює над розширенням своєї інфраструктури для збільшення обсягів постачання газу до Європи в майбутньому.

Зеленський
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