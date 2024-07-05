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Мінекономіки: Поточна "млявість" цін стала відображенням змін у структурі економіки під час війни

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До 2% сповільнилася інфляція в Україні у січні-травні 2024 року. Це найнижчий показник за останні роки.

Але існують ризики зростання цін, йдеться в огляді Міністерства економіки України.

"Поточна "млявість" цін стала відображенням змін у структурі економіки під час війни - пригнічений споживчий попит не покривав поступове відновлення внутрішньої пропозиції, у тому числі коштом високого врожаю 2023 року та імпорту, що й забезпечило насиченість ринку за умови збереження обмежених можливостей експорту", - йдеться в огляді.

Тимчасовий профіцит пропозиції частково стримує інфляцію, тож у різні пори року на ціни може впливати сезонність.

Сильніше відчувається тиск з боку витратних чинників. Йдеться про вимушену затратну адаптацію бізнесу до роботи в умовах обмеженого електропостачання, подорожчання логістики, підвищення закупівельних цін на сировину, вищі витрати на утримання персоналу тощо.

Через це пришвидшиться зростання цін на товари з вищою доданою вартістю і на послуги, прогнозують у міністерстві.

"Очікується, що в найближчій перспективі й надалі переважатиме вплив чинників, що мають інфляційний характер – внутрішні ціни й далі залежатимуть як від світового тренду, враховуючи його корекцію, так і від вагомої внутрішньої собівартості продукції, що склалася внаслідок руйнації значної частини інфраструктурних об'єктів, потреби в подальшій відбудові пошкоджених енергетичних об'єктів та перебудові виробничих процесів", - йдеться в огляді.

Зростання цін буде стимулювати невизначеність щодо подальшого перебігу війни та ймовірне поглиблення дефіциту робочої сили.

Мінекономіки
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