Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Прокуратура: Ексголова Печерської районної організації Червоного хреста привласнила гуманітарну допомогу на майже 3,6 млн гривень

144

Повідомлено про підозру колишній голові Печерської районної організації київського Товариства Червоного Хреста України за фактом привласнення гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Колишньому волонтеру організації повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберігання амфетаміну.

Про факти можливого привласнення гуманітарної допомоги стало відомо від працівників Київської міської організації Червоного Хреста, які виявили нестачу гуманітарної допомоги на 3,6 млн гривень і звернулись до правоохоронних органів по допомогу.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що ексголова Печерської районної організації Червоного хреста, зловживаючи службовим становищем, привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн гривень. Зокрема, зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприці. Також з’ясувалось, що колишній волонтер цієї організації, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Також чоловік незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання жінки, офісу та автомобіля виявлено та вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн гривень.

У колишнього волонтера під час обшуку також вилучено амфетамін, документи, які підтверджують незаконну видачу понад 150 підроблених посвідчень, а також підроблені посвідчення волонтерів, які ще могли бути комусь видані. Крім того, колишній волонтер організації незаконно використовував символіку Червоного Хреста на власному автомобілі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Товариство Червоного Хреста
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 июля 2024
Четверг, 4 июля 2024
Среда, 3 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023