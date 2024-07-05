Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Гетманцев: Шість працюючих портів України збільшили перевалку вантажів на 68%

138

За перші шість місяців поточного року шість працюючих портів України обробили 52,7 мільйона тонн вантажів, що на 68% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Зазначається, що більше 63,5% від загального обсягу перевалки складає продукція агропромислового комплексу, а понад 36% - продукція інших галузей, зокрема гірничо-металургійного комплексу.

Зростання відбулося після відмови від Стамбульської зернової ініціативи, яка обмежувала експорт лише аграрною продукцією з трьох чорноморських портів та поступово пригальмовувалась Росією. У першому півріччі 2023 року вдалося вивезти 10,4 мільйона тонн аграрної продукції у першому кварталі та 5,7 мільйона тонн у другому кварталі, а в липні експорт практично зупинився (0,26 мільйона тонн).

Решту продукції вдавалося вивозити Дунайським коридором, але, незважаючи на рекордні обсяги, він не міг повністю задовольнити потреби України.

“Рішення залишити Стамбульську зернову ініціативу в історії та будувати свій альтернативний морський коридор виявилось стратегічно правильним. Адже тепер ми можемо відвантажувати продукцію будь-якої замовленої номенклатури, судна можуть рухатись вільно і безупинно, без принизливих двократних доглядів та отримання дозволів”, - додав Данило Гетманцев.

Гетманцев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 июля 2024
Четверг, 4 июля 2024
Среда, 3 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023