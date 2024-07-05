Гетманцев: Шість працюючих портів України збільшили перевалку вантажів на 68%

За перші шість місяців поточного року шість працюючих портів України обробили 52,7 мільйона тонн вантажів, що на 68% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.
Зазначається, що більше 63,5% від загального обсягу перевалки складає продукція агропромислового комплексу, а понад 36% - продукція інших галузей, зокрема гірничо-металургійного комплексу.
Зростання відбулося після відмови від Стамбульської зернової ініціативи, яка обмежувала експорт лише аграрною продукцією з трьох чорноморських портів та поступово пригальмовувалась Росією. У першому півріччі 2023 року вдалося вивезти 10,4 мільйона тонн аграрної продукції у першому кварталі та 5,7 мільйона тонн у другому кварталі, а в липні експорт практично зупинився (0,26 мільйона тонн).
Решту продукції вдавалося вивозити Дунайським коридором, але, незважаючи на рекордні обсяги, він не міг повністю задовольнити потреби України.
“Рішення залишити Стамбульську зернову ініціативу в історії та будувати свій альтернативний морський коридор виявилось стратегічно правильним. Адже тепер ми можемо відвантажувати продукцію будь-якої замовленої номенклатури, судна можуть рухатись вільно і безупинно, без принизливих двократних доглядів та отримання дозволів”, - додав Данило Гетманцев.
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