Планшеты с Sim и клавиатурой: альтернатива ноутбуку, если нет света

Планшет является универсальным устройством на все случаи жизни. На его большом экране от десяти дюймов комфортно смотреть фильмы или общаться с друзьями в режиме видеосвязи. Много кто использует планшеты и для работы в интернете. Особенно эта тенденция проявляется сегодня, когда ведущие производители выпускают планшетные ПК с диагональю от 11 до 14,6 дюймов, как в случае с топовым таблетом Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Планшеты 4G – доступ к интернету в любой точке Киева

Если планшет поддерживает обычную nanoSIM или eSIM, его можно использовать в режиме мобильного телефона. В сегодняшних условиях, когда экстренные отключения света стали обычным явлением, вы можете купить планшет в Киеве с поддержкой 4G. Такие девайсы представлены в каталогах большинства ведущих производителей:

Lenovo;

TCL;

realme;

Xiaomi;

Blackview.

Но если требуется по-настоящему производительное устройство, которое по своим характеристикам могло бы заменить полноценный ноутбук, рекомендуем особое внимание обратить на планшеты с Сим картой производства Samsung или Apple. Американская корпорация как раз в мае 2024 года представила несколько новых линеек iPad:

iPad Air на базе процессора Apple M2 11” или 13”; iPad Pro M4 с поразительными OLED дисплеями тоже на 11 или 13 дюймов.

Южнокорейский производитель Samsung также пытается не отставать от своего американского конкурента. В его каталоге представлен большой выбор планшетов Wi-Fi + 4G с большими экранами, которые идеально подходят для работы в интернете.

Преимущества планшетов с поддержкой SIM-карты:

возможность всегда оставаться в онлайн-режиме без необходимости раздачи интернета с других девайсов, например смартфона;

планшет может стать полноценной заменой мобильному телефону – а для минимизации дискомфорта от крупного корпуса можно использовать проводные или беспроводные гарнитуры для разговоров.

Стоимость планшетов с 4G в Киеве составляет от четырех до 100 тысяч гривен. То есть можно подобрать устройство под любой бюджет и запросы.

Планшеты с клавиатурой вместо ноутбука

Многие эксперты утверждают, что планшет вряд ли является достойной альтернативой лэптопу. Отчасти они правы, поскольку при стационарном режиме работы действительно гораздо комфортнее работать на ноутбуке. Тем не менее, если часто приходится путешествовать, либо сталкиваетесь с частыми отключениями света, планшет с экраном от 11 дюймов и подключаемой беспроводной клавиатурой вполне способен заменить ноутбук.

Вне зависимости от того, какую операционную систему используете – Android или iPadOS – в магазинах приложений представлено много программ, являющихся аналогами стандартному офисному пакету Microsoft. Более того, Google Docs предлагают мгновенную синхронизацию и автосохранение ваших документов. Вы всегда сможете получить к ним доступ с разных устройств – ноутбук, ПК, смартфон, планшет. Достаточно только зайти под своим аккаунтом Google.

Если приобретаете топовые планшеты Samsung или Apple в Киеве, клавиатура обычно идет в комплекте. Либо ее можно купить отдельно. Немаловажный плюс состоит в возможности использования стилуса для набросков или письма от руки, что значительно расширяет возможности планшетного Пк по сравнению с традиционными ноутбуками.