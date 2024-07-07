ВМС України провели навчання річкової флотилії на річці Дніпро

Військово-морські сили Збройних сил України провели навчання річкової флотилії на річці Дніпро, на яких відпрацювали ведення бойових дій у складі катерних груп, взаємодію з іншими підрозділами та виявлення й знешкодження ДРГ.
Як передає Укрінформ, про це ВМС України повідомили у Фейсбуці.
“На визначених водосховищах річки Дніпро проведено тактичне навчання сил і засобів Річкової флотилії ВМС ЗСУ з відпрацювання властивих завдань у різних умовах обстановки”, - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що захід проводився із залученням катерів, що надійшли за програмою міжнародної технічної допомоги та у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.
Учасники навчань відпрацювали ведення бойових дій річковими силами, зокрема й у складі катерних груп та угруповання катерів, взаємодію з підрозділами, які діють на узбережжі річок, доставлення особового складу до визначених ділянок берега та дії з протимінного спостереження.
Під час відпрацювання елементів контролю судноплавства по річці військові моряки провели тренування з виявлення та знешкодження ворожої диверсійно-розвідувальної групи.
Також у взаємодії з пошуково-рятувальним вертольотом екіпажі катерів вдосконалили навички з рятування особового складу, який терпить лихо.
За підсумками навчання, окрім підвищення навичок особового складу та відпрацювання спільних дій з іншими підрозділами, військові моряки перевірили характеристики та спроможності отриманих закордонних катерів для виконання завдань в умовах сучасної війни з Росією.
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