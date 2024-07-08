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Федоров: росія на законодавчому рівні забороняє книги про українську історію та незалежність

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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росія на законодавчому рівні забороняє книги про українську історію та будь-які видання, у яких розповідають правду про незалежність України. Про це він повідомив у Telegram.

Федоров зазначив, що таким чином росія офіційно легалізує українофобію.

«Особливу увагу приділятимуть окупованим територіям – там «пропагандистська» тобто будь-яка українська література має бути взагалі заборонена», – написав Федоров.

Він додав, що на тимчасово окупованих територіях загарбники вже вивезли з бібліотек і знищили всю українську літературу. А цей закон посилить терор щодо мешканців ТОТ, у яких будуть виявляти заборонені видання.

Нагадаємо, російське телебачення було поставлене під державний контроль невдовзі після приходу до влади владіміра путіна, а останні острівці вільної преси дотягли до 2022 року. На відміну від них книговидання в росії довший час перебувало поза увагою влади, однак загальна логіка еволюції кремлівського режиму невідворотно вела до відродження книжкової цензури. І навесні 2024 року, вперше після падіння СССР, цензурування книг стало офіційним та інституційним.

Федоров
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