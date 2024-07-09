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Подоляк: Ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні є навмисною і схваленою путіним дією

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російський ракетний удар по Україні 8 липня, включно з ударом по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит" (Київ), є навмисною і схваленою путіним дією напередодні саміту НАТО, упевнений радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це абсолютно навмисна дія, спеціально розроблена і схвалена суб'єктом путіним. Напередодні саміту НАТО. Як ляпас Альянсу. росія посилає всім неформальний сигнал приблизно такого змісту: "Навіть відверте вбивство дітей не змусить їх (союз) прийняти всі необхідні рішення. І тому продовжуємо атакувати...", - написав Подоляк у своєму телеграм-каналі.

Крім того, майже одночасно з навмисним ударом по дітях в українській столиці з вуст лідерів Угорщини та Китаю вкотре пролунала вимога "про негайне припинення вогню", зауважив радник глави Офісу президента.

"Ця вимога не адресована росії. Вона адресована тільки Заходу та Україні. І її мета - створити хибне відчуття: агресор має право вбивати, бо говорить про "мир", а жертва не повинна оборонятися і тому повинна негайно припинити опір, залишивши території та власних громадян агресору. Це виглядає вкрай неприродно і абсолютно точно стимулює росію продовжувати атакувати", - написав він.

Подоляк також зазначив, що росія продовжує головувати в Радбезі ООН. "Це абсолютно блюзнірський сигнал усім нейтральним країнам: правил немає, а пряме людоїдство заохочується".

Ба більше, заявив Подоляк, "як і раніше, немає належної реакції ООН, яка б прямо вказувала на очевидне: якщо війна не закінчиться тотальною поразкою росії, на світ чекає жахлива коротка історія кривавого хаосу, в якому життя не має цінності, а смерть - новий синонім слова "росія".

НАТО
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