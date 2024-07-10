З 1 липня ПФУ розпочав виплачувати нові соціальні допомоги

З 1 липня Пенсійний фонд України (ПФУ) отримав повноваження призначати та здійснювати виплати деяким категоріям осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах.
Про це йдеться у повідомленні ПФУ, передають Українськi Новини.
Зокрема, тепер ПФУ виплачує:
До 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.
Крім того, органи ПФУ забезпечують призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії російської федерації проти України, відповідно до Закону України "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України".