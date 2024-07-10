Мінекономіки: В рамках Ukraine Facility Україна отримає 5,27 млрд євро від ЄС

Україна підписала фінансову угоду з Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Повідомляється, що відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС було прийнято на засіданні Уряду минулого тижня.

«Підписання Угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки", - зазначила перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.