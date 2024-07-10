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Зеленський: Нам потрібно, щоб путін програв

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Присутність російських окупантів на території України означатиме замороження конфлікту.

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з американським журналістом в Інституті ім. Рейгана у Вашингтоні заявив, що це створюватиме ризики повторного вторгнення, передає Gazeta.ua.

"Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно рятувати людей, державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб володимир путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання часу, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить", - наголосив глава держави.

Зеленський також розповів, які рішення він бачить для закінчення війни в Україні.

"Найкращий спосіб, звісно, після першого саміту миру, організувати й підготувати план. А також підготувати протягом наступних місяців другий саміт. Щоб світ натиснув на Путіна, щоб зупинити війну. Це найкращий спосіб", - пояснив президент.

Зеленський
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