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Зеленський вчергове закликав американських партнерів зняти обмеження для ударів по російській авіації

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Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав американських партнерів зняти обмеження для ударів по російській авіації на території противника, щоб досягти більших результатів та захистити українські міста.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час виступу в Інституті Рональда Рейгана.

Він нагадав, як в кінці весни - на початку літа Україна змогла досягти значного результату та зупинити російське просування на Харківщині:

"російській армії було наказано піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову, але сміливість наших чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у росії зробили свою роботу. І я вдячний вам, я вдячний президенту Байдену за цей дозвіл, і всім в конгресі хто допомагав".

Президент України також згадав про знищення українськими військовими пускових установок російських ракет, які завдавали удари по Харкову більше двох років.

Разом з цим він додав, що якщо зняти всі обмеження щодо ударів по російській авіації на території рф, це дозволило б Україні захистити також інші міста від атак противника:

"Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. Також зараз ми можемо захистити наші міста від російських КАБів, якщо американське лідерство зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах, це також принесе негайний результат і ми чекаємо на цей крок".

Під час виступу він також зауважив на тому, що за сприяння далекобійних спроможностей США Україна може значно обмежити російські дії на півдні і витіснити окупантів:

"І ми можемо значно обмежити російські дії на півдні України і витіснити окупанта звідти, якщо американське лідерство допоможе нам із необхідними далекобійними спроможностями проти російської армії та логістики у нашому українському Криму".

Зеленський
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