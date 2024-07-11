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Мінфін: У межах "митного безвізу" оформлено 91 тис. транзитних декларацій

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У межах "митного безвізу" за час дії оформлено 91 тис. транзитних митних декларацій, з яких у ІІ кварталі 2024 року – 25,5 тисячі.

Про це повідомили у Мінфіні у середу, пише УНН.

"У ІІ кварталі 2024 р. за процедурою спільного транзиту (NCTS) Держмитслужба оформила 25,5 тис. транзитних декларацій, що на 2 тис. більше ніж у попередньому кварталі. Причому більшу їх частину, близько 15 тис., – у новій для бізнесу системі NCTS Фаза 5", - повідомили у Мінфіні.

У відомстві роблять висновок, що попри процес переходу бізнесу на NCTS Фаза 5, що відбувся 22 квітня, "динаміка оформлення декларацій у процедурі спільного транзиту не сповільнилась": ІІ квартал 2024 року став найбільш результативним з початку міжнародного використання "митного безвізу" 1 жовтня 2022 року.

"Загальна кількість оформлених декларацій сягнула 91 тисячі", - повідомили у Мінфіні.

митний безвіз
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