Зеленський розраховує на швидше постачання систем ППО в Україну

Президент Володимир Зеленський розраховує на швидше постачання озброєння, а саме систем ППО, у тому числі тієї, яку готують Нідерланди.

Про це він заявив, розпочинаючи зустріч із прем’єром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський подякував нідерландському колезі, а також народу Нідерландів за згоду надати комплекс ППО Patriot, який Нідерланди збирають разом з іншими країнами. ЄвроПравда розповідала, як відбувається формування цієї системи із неформальною назвою "пазл-Partiot".

Утім, Зеленський розраховує на зміну термінів постачання.

"Нам необхідно обговорити деякі питання щодо дат. Дати мають значення, і напевно нас розумієте – після настільки жахливих нападів Росії на нашу лікарню і цивільну інфраструктуру. Ми би хотіли отримати якнайшвидше", – заявив він.

Нідерландський прем'єр зі свого боку запевнив, що новий уряд – у тому числі міністри закордонних справ та оборони, які вже відвідали Київ – допомагатимуть Україні.