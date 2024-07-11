Зеленський розраховує на швидше постачання систем ППО в Україну

Президент Володимир Зеленський розраховує на швидше постачання озброєння, а саме систем ППО, у тому числі тієї, яку готують Нідерланди.
Про це він заявив, розпочинаючи зустріч із прем’єром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Зеленський подякував нідерландському колезі, а також народу Нідерландів за згоду надати комплекс ППО Patriot, який Нідерланди збирають разом з іншими країнами. ЄвроПравда розповідала, як відбувається формування цієї системи із неформальною назвою "пазл-Partiot".
Утім, Зеленський розраховує на зміну термінів постачання.
"Нам необхідно обговорити деякі питання щодо дат. Дати мають значення, і напевно нас розумієте – після настільки жахливих нападів Росії на нашу лікарню і цивільну інфраструктуру. Ми би хотіли отримати якнайшвидше", – заявив він.
Нідерландський прем'єр зі свого боку запевнив, що новий уряд – у тому числі міністри закордонних справ та оборони, які вже відвідали Київ – допомагатимуть Україні.
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