Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський розраховує на швидше постачання систем ППО в Україну

123

Президент Володимир Зеленський розраховує на швидше постачання озброєння, а саме систем ППО, у тому числі тієї, яку готують Нідерланди.

Про це він заявив, розпочинаючи зустріч із прем’єром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський подякував нідерландському колезі, а також народу Нідерландів за згоду надати комплекс ППО Patriot, який Нідерланди збирають разом з іншими країнами. ЄвроПравда розповідала, як відбувається формування цієї системи із неформальною назвою "пазл-Partiot".

Утім, Зеленський розраховує на зміну термінів постачання.

"Нам необхідно обговорити деякі питання щодо дат. Дати мають значення, і напевно нас розумієте – після настільки жахливих нападів Росії на нашу лікарню і цивільну інфраструктуру. Ми би хотіли отримати якнайшвидше", – заявив він.

Нідерландський прем'єр зі свого боку запевнив, що новий уряд – у тому числі міністри закордонних справ та оборони, які вже відвідали Київ – допомагатимуть Україні.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 11 июля 2024
Среда, 10 июля 2024
Вторник, 9 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023