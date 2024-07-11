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США: У 2025 році Україна отримає від НАТО щонайменше €40 млрд

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На саміті НАТО країни-члени Північноатлантичного альянсу оголосять про намір надати Україні мінімальне базове фінансування в розмірі €40 млрд протягом наступного року, а також про заходи, спрямовані на зміцнення обороноздатності України і наближення її до членства в НАТО.

Про це повідомила адміністрація президента Сполучених Штатів Америки.

"Вашингтонський саміт зміцнить відносини НАТО з Україною, оскільки члени Альянсу збираються на друге засідання Ради НАТО-Україна на рівні лідерів. Президент України Зеленський зустрінеться з лідерами Альянсу, щоб обговорити подальшу підтримку Альянсом України в її триваючій боротьбі за захист її свободи, суверенітету та територіальної цілісності від російської агресії", - сказано у повідомленні.

"Члени Альянсу також зроблять відчутні кроки на саміті, щоб посилити роль НАТО у розбудові стійких українських сил із надійною обороноздатністю та спроможністю стримування, а також підтримають поточні реформи, які ще більше приведуть Україну до стандартів і цінностей НАТО", - заявили у США.

Також на саміті члени НАТО оголосить про нові кроки для посилення військової, політичної і фінансової підтримки України. Ці елементи разом із двосторонньою підтримкою України членами Альянсу утворюють міст до майбутнього членства України в НАТО.

США, НАТО
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