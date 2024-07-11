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Лисогор: окупанти сворили фільтраційні табори і перекрили вільний виїзд із Луганщини

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На українсько-російському кордоні окупанти сворили фільтраційні табори і перекрили вільний виїзд, змушуючи людей із тимчасово окупованої Луганщини залишатися у зруйнованих містах.

Як пише lb.ua, про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами точна кількість фільтраційних таборів невідома, відомо, що один із таких таборів знаходиться у Колотилівці Бєлгородської області, де є піший перехід через кордон.

Артем Лисорог підкреслює, самі ж росіяни гордяться та пишаються наявністю фільтраційних таборів.

Глава військовох адміністрації додає, що окупанти перекрили шляхи виїзду як на вільну частину України, так і до держави-агресора, й силою змушують людей залишатися у зруйнованих містах.

Водночас у містах не відновлюють жодних комунікацій, а ще додатково населяють територію росіянами, розповів посадовець.

"росія привозить вчителів із територій, де люди самі ледь говорять російською. І привозять їх одразу із сім'ями. Це нова потужна спроба асиміляції Луганщини", – повідомив Лисогор.

Лисорог
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