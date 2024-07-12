Умєров: Влада України має план перемоги у війні проти росії

Влада України має план перемоги у війні проти росії, але для його реалізації потрібно більше зброї. Також не можна втрачати жодної хвилини часу.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.
«Ми можемо перемогти. Ми маємо план. Ми публічно говоримо, що нам потрібно більше зброї. І коливання щодо передачі цієї зброї та коливання щодо надання Україні дозволу (бити по цілях в росії – ред.) займає час, а час – вирішальний. Але ми можемо це (перемогти – ред.) зробити», – запевнив він.
За словами Умєрова, зараз Україна використовуватиме дозвіл на удари по території рф на невеликих дистанціях тільки по військових об'єктах.
«Росія вже екскалює цю війну. Вони не зважають на людей, і тому вони атакують лікарні та інші цивільні об'єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі (у росії – ред.). Вони обстрілюють наші міста та критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО та зброї для захисту наших людей», – додав міністр.
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