Мінекономіки: Відновлення України продовжується – ВВП у червні зросло на 1,1%

Економічне відновлення в Україні продовжується, ВВП у червні зросло на 1,1% у порівнянні із червнем минулого року. Відповідні дані оприлюднило Міністерство економіки.
Мінекономіки оцінило зростання ВВП за перше півріччя на рівні 4,1%. Економічному зростанню сприяла робота Українського морського коридору та прямий імпорт електроенергії окремим підприємствами.
"Протягом червня економіка функціонувала в складних умовах відключень електроенергії, що послабляло економічну активність як підприємств, так і споживачів. Проте, завдяки високому рівню адаптивності до складних умов і досвіду реагування на такі виклики, українська економіка продовжила зростання. Серед факторів, які цьому сприяли, також є високі темпи експорту продукції гірничо-металургійного комплексу та ранній початок збору врожаю озимих культур", - йдеться у повідомленні.
За даними Мінекономіки, в Україні зростала будівельна сфера, сільське господарство, тваринництво. Проте негативно на економіку впливають наслідки руйнування енергетичної інфраструктури, логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через дефіцит кваліфікованих кадрів. Основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали відключення електроенергії через її дефіцит, наголосили у відомстві.
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