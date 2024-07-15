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МО України: Стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті адмінправопорушення

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На сьогоднішній день законодавство не передбачає продовження терміну оновлення військово-облікових даних для особи на період лікування або через інші обставини. Але подібні адмінсправи люди, які хворіли, зможуть оскаржити у суді.

Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.

Він повідомив, що станом на сьогодні законом передбачена обов’язкова вимога до оновлення даних громадянами України упродовж 60 діб. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи певних інших обставин законодавством не передбачено. І у будь-якому випадку, після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті адмінправопорушення.

За словами Андрусяка, у Міноборони вважають, що часу для оновлення своїх військово-облікових даних дійсно було достатньо і не (планують ініціювати — ред.) внесення змін до законодавства України щодо продовження цього терміну оновлення даних.

Він повідомив, що водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення у суді, (зокрема — ред.), надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно.

Також Андрусяк заявив, що законодавством України наразі не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів на людей.

"Відповідно до КупАП передбачено накладання штрафів за виявлені адмінправопорушення від 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до 1 року з моменту його вчинення", - поінформував представник Міноборони.

За його словами, повноваження про накладання штрафів мають виключно ТЦК та СП.

"Факт виявлення правопорушення може здійснити техпрацівник ТЦК. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу", - сказав він.

Також Андрусяк наголосив, що громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адмінвідповідальності у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 до 25, 5 тисяч гривень.

Представник МОУ заявив, що не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу.

"Станом на сьогодні, за інформацією, яка вже у нас є, дані оновили понад 3 млн громадян України. Потреби ЗСУ для призову під час мобілізації значно менші... Це створено для справедливого підходу, щоб держава бачила всіх на військовому обліку", - поінформував він.

Андрусяк
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