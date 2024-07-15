Оксана Забужко: російська армія – це просто банда погромників

Причиною того, що світ і досі боїться росію, є пам'ять про 1945-й рік. Тоді росіяни пройшлися ордою по цілій Європі, дорогою нищачи і ґвалтуючи, перетворюючи все на одну велику Бучу. Таку думку у програмі «Рандеву» з Яніною Соколовою висловила письменниця Оксана Забужко.
«Є певний міф 45-го року, страх раші, яку не треба лякати, бо вона знову прийде. І путін цей страх прекрасно експлуатував цілий час. Через цей страх відбувалася пацифікація агресора, аби лихо тихо. За тою самою логікою, за якою в Європі в 30-х роках відбувалася пацифікація Гітлера», – пояснила Забужко.
За словами письменниці, у Європі не знають, що кістяком російської армії з XІІІ століття буки українські козаки. І росіяни виграли лише ті війни, у яких їх підтримували запорожці.
«Думка про те, що можна боятися і українців, у разі якщо ви зрадите Україну, і росіяни скористаються завойованою Україною як людським воєнним ресурсом, така проста думка нікому там (у Європі, – ред.) до голови не приходить», – пояснила Забужко.
За словами письменниці, нині історики та дипломати повинні працювати, щоб Захід зрозумів, що «без наших козаченьків російська армія – це просто банда погромників».
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