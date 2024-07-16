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44% українців вважають, що настав час для переговорів з рф, - опитування

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44% жителів України вважає, що час для початку офіційних мирних переговорів із рф настав, 35% думають, що це не так, 21% не визначилися з відповіддю.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова 20-28 червня на замовлення видання ZN.UA.

При цьому на заході та сході України найменше готових до переговорів (35 і 33% відповідно), а на півдні таких 60%.

Водночас на запитання, чи варто Україні погоджуватися на виконання умов, висунутих володимиром путіним, заради припинення росією війни, переважна більшість опитаних відповіли негативно. Проти виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їх адміністративних меж 83% респондентів (6% допускають це), проти приєднання їх до рф 84% (4,5% за), 77% українців не згодні зі скасуванням західних санкцій проти рф (9% допускають їх скасування).

Проти того, щоб нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України був зафіксований у Конституції, 58% українців, 22% за. Лише 9% жителів заходу України допускають внесення таких змін до Конституції, центр дав 25% згодних, схід 23%, південь 39%.

На запитання, чи згодні ви із заявами путіна, що він нібито готовий до мирних переговорів. 76% висловили переконання, що путін допускає мир тільки на своїх умовах.

65% українців вважають, що чим довше тривають війна і санкції, тим рф потрапить у більшу залежність від КНР.

На запитання, чи потрібно скасувати указ про неможливість проведення переговорів із путіним, який президент Зеленський видав у жовтні 2022 року, 37% українців вважають, що не потрібно. 32% за скасування указу, найбільше на півдні України (41%).

Понад половина українців (51%) наполягає на звільненні України від російських військ у кордонах 1991 року, 26% можуть погодитися на зупинення війни на лінії розмежування на початку 2022 року, і тільки 9% готові визнати кордон на лінії фронту на момент укладення угоди.

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