Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Федоров: На обладнання для оновленного курсу "захист України" в школах виділяємо 1,65 млрд гривень

117

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 1,65 млрд гривень на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу "захист України" в школах. Ця ініціатива є частиною масштабної трансформації шкільної освіти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Згідно з планом, у містах будуть створені навчальні осередки захисту України. Один такий осередок обслуговуватиме 5-10 шкіл або цілу громаду, що забезпечить рівний доступ учнів різних шкіл до якісного обладнання та зручних приміщень.

Для цих осередків планується закупити:

  • Інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери,
  • Симулятори управління дронами (включаючи дрон, інтерактивні окуляри, пульт керування),
  • Навчальні тири та макети,
  • Аптечки і тренажери для серцевої реанімації,
  • Тренажери дефібрилятора,
  • Турнікети.

Федоров додав, що закупівлі відбуватимуться через систему Prozorro Market.

Міністерство наголошує, що в умовах повномасштабного вторгнення важливу роль відіграють технології, тому діти мають навчитися працювати з ними ще у школі.

Паралельно з закупівлею обладнання відбувається навчання тренерів, які згодом підготують вчителів до викладання оновленого курсу.

Цей крок є частиною комплексного оновлення підходу до викладання предмету "захист України" в 10-11 класах, який раніше називався "захист Вітчизни" та "попризовна підготовка".

До проєкту долучилися Сили оборони

12-та бригада спеціального призначення "Азов" стала першим підрозділом Сил оборони України, який бере активну участь у реформуванні курсу "захист України" для учнів 10-11 класів. Військовослужбовці бригади готуватимуть майбутніх тренерів з теорії воєнного управління за стандартами НАТО.

Учасники тренерського курсу отримають від бійців "Азову" знання про сучасну війну та взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями. Головне завдання тренерів - модернізувати застарілу програму курсу, зробивши її цікавою та корисною для школярів.

Федоров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 16 июля 2024
Понедельник, 15 июля 2024
Воскресенье, 14 июля 2024
Суббота, 13 июля 2024
Пятница, 12 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023