Федоров: На обладнання для оновленного курсу "захист України" в школах виділяємо 1,65 млрд гривень

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 1,65 млрд гривень на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу "захист України" в школах. Ця ініціатива є частиною масштабної трансформації шкільної освіти.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Згідно з планом, у містах будуть створені навчальні осередки захисту України. Один такий осередок обслуговуватиме 5-10 шкіл або цілу громаду, що забезпечить рівний доступ учнів різних шкіл до якісного обладнання та зручних приміщень.
Для цих осередків планується закупити:
Федоров додав, що закупівлі відбуватимуться через систему Prozorro Market.
Міністерство наголошує, що в умовах повномасштабного вторгнення важливу роль відіграють технології, тому діти мають навчитися працювати з ними ще у школі.
Паралельно з закупівлею обладнання відбувається навчання тренерів, які згодом підготують вчителів до викладання оновленого курсу.
Цей крок є частиною комплексного оновлення підходу до викладання предмету "захист України" в 10-11 класах, який раніше називався "захист Вітчизни" та "попризовна підготовка".
До проєкту долучилися Сили оборони
12-та бригада спеціального призначення "Азов" стала першим підрозділом Сил оборони України, який бере активну участь у реформуванні курсу "захист України" для учнів 10-11 класів. Військовослужбовці бригади готуватимуть майбутніх тренерів з теорії воєнного управління за стандартами НАТО.
Учасники тренерського курсу отримають від бійців "Азову" знання про сучасну війну та взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями. Головне завдання тренерів - модернізувати застарілу програму курсу, зробивши її цікавою та корисною для школярів.