Українцям нагадали, як отримати електронний військовий квиток

2 квітня 2024 року президент України підписав закон №3549-ІХ Про цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету військовозобов’язаного. Також був ухвалений законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Документ передбачає створення та запуск електронного військового обліку в Україні. Це стосується електронного кабінету військовозобов’язаного та електронного військового квитка.

Що таке електронний військовий квиток, хто його може отримати та як це зробити у 2024 році – у матеріалі на Фактах ICTV.

Електронний військовий квиток: що це

Військовий квиток – це документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного або резервіста) і визначає його належність до виконання військового обов’язку. Посвідчення видається всім особам призовного віку в ТЦК. В Україні військовий квиток повинен мати кожен чоловік. Також деякі категорії жінок повинні стояти на військовому обліку, згідно із законом України Про військовий обов’язок та військову службу.

Електронний військовий квиток (ЕВК) – це виписка з реєстру, яка свідчить про обліковий статус громадянина.

В ньому містяться дані про:

придатність до військової служби;

місце, де військовозобов’язана особа стоїть на обліку;

інша важлива інформація.

Електронний військовий квиток має вигляд документа з QR-кодом, який відповідає запису в електронній системі. Його можна завантажити на телефон або роздрукувати.

Перехід від паперового військового квитка на електронний суттєво спрощує військовий документооборот і позбавляє бюрократичних проблем.

Електронний військовий квиток: де знайти

Це можна зробити у ЦНАП, або скориставшись додатком Резерв+. Відтепер електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, якщо в ньому зазначений QR-код.

Цей військово-обліковий документ можна отримати у електронній формі у тому випадку, якщо у єдиному державному реєстрі призовників або військовозобов’язаних міститься необхідна інформація про особу. Зокрема це наявність персональних даних, ідентифікаційний код, відомість від ВЛК, звання, військова спеціальність за її наявності, а також відомості про військовий облік.

Як отримати електронний військовий квиток у ЦНАП:

Потрібно звернутися до ЦНАП, де військовозобов’язана особа надає інформацію про себе, а адміністратор вносить її в електронну систему.

Після цього вся потрібна інформація вноситься в Оберіг і людина отримує документ з QR-кодом.

За наявності бажання людини, яка звернулася до ЦНАП, адміністратор може надіслати PDF-файл документа на електронну пошту.

Електронний військовий квиток: як перевірити у Резерв+

Для початку потрібно завантажити цей додаток на смартфон. Для цього можна скористатися Google Play або App Store.

Як отримати електронний квиток у Резерв+:

Потрібно зайти у додаток та оновити дані. Якщо людина все зробила правильно, в системі достатньо даних, то вона отримає документ з QR-кодом.

Біля нього потрібно натиснути на три крапки. Далі варто натиснути на кнопку Завантажити PDF та зберегти його на Google диску або відправити на пошту.

При необхідності варто роздрукувати документ.