Нобелівські лауреати закликають врегулювати та припинити триваючі військові конфлікти в Україні та секторі Гази

51 лауреат Нобелівської премії підписали відкритого листа до релігійних лідерів світу із закликом врегулювати та припинити триваючі військові конфлікти в Україні та секторі Гази під час Олімпійських Ігор. Про це повідомило видання Le Monde.
Нобелівські лауреати зазначили, що наразі у світі триває щонайменше 55 збройних конфліктів, яким не в змозі покласти край політичні лідери, і вперше за десятиліття кривава війна між Росією та Україною розриває європейський континент.
"Наслідки цього тривалого конфлікту, який увійшов у свій третій рік, мають наслідки для цілого ряду країн: він призводить до загострення голоду в Африці, міграційної кризи в Європі та викиду речовин з кожним бомбардуванням. токсичний у воді, їжі та молоці, які будуть використовуватися населенням на шести континентах. Крім того, до кінця року вперше з часів Другої світової війни кількість убитих і поранених у Центральній Європі перевищить один мільйон", - йдеться у листі.
У зверненні наголосили, що замість подолання голоду та змін клімату зростають оборонні бюджети країн, а цих коштів вистачило б, щоб викорінити голод на наступні вісімдесят років. Лауреати зокрема закликали Папу Римського Франциска, Вселенського Патріарха Варфоломія I, Далай Ламу XIV, а також представників ісламу та юдаїзму діяти задля досягнення миру, зупинки вогню та запобігти ядерній катастрофі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023