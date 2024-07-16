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Нобелівські лауреати закликають врегулювати та припинити триваючі військові конфлікти в Україні та секторі Гази

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51 лауреат Нобелівської премії підписали відкритого листа до релігійних лідерів світу із закликом врегулювати та припинити триваючі військові конфлікти в Україні та секторі Гази під час Олімпійських Ігор. Про це повідомило видання Le Monde.

Нобелівські лауреати зазначили, що наразі у світі триває щонайменше 55 збройних конфліктів, яким не в змозі покласти край політичні лідери, і вперше за десятиліття кривава війна між Росією та Україною розриває європейський континент.

"Наслідки цього тривалого конфлікту, який увійшов у свій третій рік, мають наслідки для цілого ряду країн: він призводить до загострення голоду в Африці, міграційної кризи в Європі та викиду речовин з кожним бомбардуванням. токсичний у воді, їжі та молоці, які будуть використовуватися населенням на шести континентах. Крім того, до кінця року вперше з часів Другої світової війни кількість убитих і поранених у Центральній Європі перевищить один мільйон", - йдеться у листі.

У зверненні наголосили, що замість подолання голоду та змін клімату зростають оборонні бюджети країн, а цих коштів вистачило б, щоб викорінити голод на наступні вісімдесят років. Лауреати зокрема закликали Папу Римського Франциска, Вселенського Патріарха Варфоломія I, Далай Ламу XIV, а також представників ісламу та юдаїзму діяти задля досягнення миру, зупинки вогню та запобігти ядерній катастрофі.

нобелівські лауреати
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