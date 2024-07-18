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Spiegel: Німеччина заклала у бюджет на наступний рік вдвічі менше коштів на допомогу Україні

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Кабінет міністрів Німеччини оприлюднив бюджет на наступний рік. На допомогу Україні закладено вдвічі менше коштів.

Про це інформує Spiegel у середу, 17 липня.

Уряд країни затвердив проєкт бюджету, спрямований на стимулювання економіки. Проєкт передадуть на розгляд до Бундестагу.

Витрати наступного року становитимуть 480,6 млрд євро проти 488,9 млрд євро у 2024 році. Нові запозичення складуть 43,8 млрд євро.

Також передбачається збільшення витратив на оборону на 1,3 млрд євро - до 53 млрд євро. Це менше, ніж очікував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Передбачена військова допомога Україні становить до чотирьох млрд євро.

Після початку російського вторгнення в Україну Німеччина стала одним із найважливіших партнерів Києва: країна передає різні види озброєнь, зокрема ракети Taurus, танки, артилерію та системи ППО.

Німеччина
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