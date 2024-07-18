Spiegel: Німеччина заклала у бюджет на наступний рік вдвічі менше коштів на допомогу Україні

Кабінет міністрів Німеччини оприлюднив бюджет на наступний рік. На допомогу Україні закладено вдвічі менше коштів.
Про це інформує Spiegel у середу, 17 липня.
Уряд країни затвердив проєкт бюджету, спрямований на стимулювання економіки. Проєкт передадуть на розгляд до Бундестагу.
Витрати наступного року становитимуть 480,6 млрд євро проти 488,9 млрд євро у 2024 році. Нові запозичення складуть 43,8 млрд євро.
Також передбачається збільшення витратив на оборону на 1,3 млрд євро - до 53 млрд євро. Це менше, ніж очікував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Передбачена військова допомога Україні становить до чотирьох млрд євро.
Після початку російського вторгнення в Україну Німеччина стала одним із найважливіших партнерів Києва: країна передає різні види озброєнь, зокрема ракети Taurus, танки, артилерію та системи ППО.
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